拜登訪基輔 背後的盤算

俄烏開戰將近一周年，美國總統拜登（Joe Biden）忽然訪問烏克蘭，從波蘭坐通宵火車到基輔，在基輔街頭與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）並肩同行。這是非常重大的政治表態，對全世界表明立場，烏克蘭獲得美國堅定不移的支持，另一方面，似乎也顯示俄羅斯形勢不妙。

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