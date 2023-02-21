拜登訪基輔 背後的盤算 國際 22:19 2023/02/21 分享： 分享： 俄烏開戰將近一周年，美國總統拜登（Joe Biden）忽然訪問烏克蘭，從波蘭坐通宵火車到基輔，在基輔街頭與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）並肩同行。這是非常重大的政治表態，對全世界表明立場，烏克蘭獲得美國堅定不移的支持，另一方面，似乎也顯示俄羅斯形勢不妙。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 2023/02/17 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 波音接印度大單 壟斷地位穩固 2023/02/15 波音接印度大單 壟斷地位穩固 你可能感興趣 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 22:28 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 22:42 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 21:58 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 最新專欄文章 國金札記 - 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 今日 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 國金札記 - ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 2023/02/20 ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 國金札記 - 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/17 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 國金札記 - 波音接印度大單 穩固壟斷地位 2023/02/16 波音接印度大單 穩固壟斷地位 外交 地緣政治 軍事 政治 王毅 基輔 烏克蘭 莫斯科 歐洲 俄羅斯