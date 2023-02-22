中央要環保 北控水務追落後

港股昨日下跌，短期是探底格局，筆者維持牛熊分界綫有支持的看法，短期可留意落後股，環保股有蠢動迹象。習主席一再強調綠水青山就是金山銀山，北控水務（00371）2023年業績可以復甦，股價有望追落後。

北控

...