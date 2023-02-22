中央要環保 北控水務追落後 財金專欄 2023/02/22 分享： 分享： 港股昨日下跌，短期是探底格局，筆者維持牛熊分界綫有支持的看法，短期可留意落後股，環保股有蠢動迹象。習主席一再強調綠水青山就是金山銀山，北控水務（00371）2023年業績可以復甦，股價有望追落後。 北控 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 2023/02/21 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 中字股實力談 - 內房現復甦 敏華增收入 2023/02/21 內房現復甦 敏華增收入 中字股實力談 - 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 2023/02/20 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 中字股實力談 - 聯想增長點：非電腦業務 2023/02/18 聯想增長點：非電腦業務 中字股實力談 - 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 2023/02/17 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 習近平 中國國務院 北控水務集團（00371） 板塊