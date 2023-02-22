  • 16°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央要環保 北控水務追落後

財金專欄 2023/02/22

分享：

分享：

港股昨日下跌，短期是探底格局，筆者維持牛熊分界綫有支持的看法，短期可留意落後股，環保股有蠢動迹象。習主席一再強調綠水青山就是金山銀山，北控水務（00371）2023年業績可以復甦，股價有望追落後。

北控

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版）
2023/02/21
恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版）
中字股實力談 - 內房現復甦 敏華增收入
2023/02/21
內房現復甦 敏華增收入
中字股實力談 - 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版）
2023/02/20
牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版）
中字股實力談 - 聯想增長點：非電腦業務
2023/02/18
聯想增長點：非電腦業務
中字股實力談 - 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版）
2023/02/17
港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 習近平 中國國務院 北控水務集團（00371） 板塊

上一篇文章

三月股災？

下一篇文章

港華小注買 似升破降軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 追求知識應如饑似渴！
追求知識應如饑似渴！
海螺目標價 保歷加通道頂
海螺目標價 保歷加通道頂
有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜
港庫房水緊 預算案派糖勢減甜
投資未來增動力 長遠布局防落後
投資未來增動力 長遠布局防落後
選股情報 - 太空漫遊2001
太空漫遊2001
國金札記 - 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？
卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？