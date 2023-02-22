平安資管：ChatGPT投資分析合理

人工智能模型ChatGPT風頭一時無兩，不但能夠模擬人類語言習慣對答如流，更在文學寫作、編寫程序、數據檢索等方面表現優異。有不少用戶嘗試向它詢問投資趨勢或股票走向，雖然ChatGPT的回答偏於保守，而

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