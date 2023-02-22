平安資管：ChatGPT投資分析合理 財金專欄 2023/02/22 分享： 分享： 人工智能模型ChatGPT風頭一時無兩，不但能夠模擬人類語言習慣對答如流，更在文學寫作、編寫程序、數據檢索等方面表現優異。有不少用戶嘗試向它詢問投資趨勢或股票走向，雖然ChatGPT的回答偏於保守，而 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 李偲 中國平安資產管理（香港）量化人工智能投資聯席負責人 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：市場放棄通脹受控交易 2023/02/21 陶冬：市場放棄通脹受控交易 名家觀點 - 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 2023/02/20 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 施羅德：本輪經濟周期五大變化 2023/02/17 施羅德：本輪經濟周期五大變化 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 2023/02/16 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 德銀：中國今年經濟重現動力 2023/02/15 德銀：中國今年經濟重現動力 金融 股票 基金 人工智能 歐盟 AR 大數據 機器學習 對沖基金 宏觀分析