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Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟

財金專欄 2023/02/22

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本屆政府首份預算案今天出台，好消息是電子消費劵繼續派，但未必有1萬大元；壞消息是會加稅，有人負擔增加，但傳聞的外傭扣稅應該是流料。另外，財爺陳茂波將出招全力拼經濟，創科創新是重要出路！

香港踏上復常之路

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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