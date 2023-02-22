Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 財金專欄 2023/02/22 分享： 分享： 本屆政府首份預算案今天出台，好消息是電子消費劵繼續派，但未必有1萬大元；壞消息是會加稅，有人負擔增加，但傳聞的外傭扣稅應該是流料。另外，財爺陳茂波將出招全力拼經濟，創科創新是重要出路！ 香港踏上復常之路 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 2023/02/21 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 有政戲 - 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 2023/02/20 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 有政戲 - 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 2023/02/17 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 有政戲 - 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 2023/02/16 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 有政戲 - 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 2023/02/15 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 經濟 香港 金融 陳茂波 國際金融中心 綠色金融 新能源