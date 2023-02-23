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【兩會2023】5大核心布局（北上津廣篇）

研究報告 13:32 2023/02/23

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2023年全國兩會將於3月北京召開，此前市場關心兩會報告中會著墨那類產業、加推政策出台？萬聯證券預計，加上內地政府不斷加碼政策支持，以及整體寬鬆的宏觀環境下，建議重點關注各地產業布局的5項核心領域。

各地政府工作報告提及要重點支持規劃產業發展（見下圖），各地圍繞地方特色，產業布局側重點各有異同。萬聯證券歸納共同點，並劃分為3項：

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專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

（1）做強做大傳統支柱產業，加快傳統製造業升級轉型。

（2）培育壯大戰略性新興產業，積極布局新能源、新材料、醫藥生物、新一代信息技術、高端裝備製造等高科技產業，形成現代化產業集群......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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