  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023全國兩會前瞻 產業布局聚焦5項領域

研究報告 13:33 2023/02/22

分享：

分享：

2023年全國兩會將於3月北京召開，此前市場關心兩會報告中會著墨那類產業、加推政策出台？萬聯證券預計，加上內地政府不斷加碼政策支持，以及整體寬鬆的宏觀環境下，建議重點關注各地產業布局的5項核心領域。

各地政府工作報告提及要重點支持規劃產業發展（見下圖），各地圍繞地方特色，產業布局側重點各有異同。萬聯證券歸納共同點，並劃分為3項：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

（1）做強做大傳統支柱產業，加快傳統製造業升級轉型。

（2）培育壯大戰略性新興產業，積極布局新能源、新材料、醫藥生物、新一代信息技術、高端裝備製造等高科技產業，形成現代化產業集群

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

疫後經濟 中國通脹風險低 利股市
今日
疫後經濟 中國通脹風險低 利股市
內房好轉 板塊尋寶
今日
內房好轉 板塊尋寶
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
今日
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸

你可能感興趣

疫後經濟 中國通脹風險低 利股市
今日 11:14
疫後經濟 中國通脹風險低 利股市
內房好轉 板塊尋寶
今日 10:15
內房好轉 板塊尋寶
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
今日 13:00
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸

最新專欄文章

10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
今日
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
今日
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
內房好轉 板塊尋寶
今日
內房好轉 板塊尋寶
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
2023/02/21
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
美減息起碼2024年 高盛續只予2港銀「買入」評級（第五版：附目標價表）
2023/02/18
美減息起碼2024年 高盛續只予2港銀「買入」評級（第五版：附目標價表）
人大政協兩會 宏觀分析 大行報告 中國市場 可持續發展 貨幣政策 財政政策

下一篇文章

10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

大摩推6股 季中布陣（附目標價）
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
全面註冊制落地 股市慢牛來了
全面註冊制落地 股市慢牛來了
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
富瑞：恒生派息有驚 派息比率提高9個百分點（持續更新）
富瑞：恒生派息有驚 派息比率提高9個百分點（持續更新）
洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席
洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席