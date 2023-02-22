2023全國兩會前瞻 產業布局聚焦5項領域

2023年全國兩會將於3月北京召開，此前市場關心兩會報告中會著墨那類產業、加推政策出台？萬聯證券預計，加上內地政府不斷加碼政策支持，以及整體寬鬆的宏觀環境下，建議重點關注各地產業布局的5項核心領域。

各地政府工作報告提及要重點支持規劃產業發展（見下圖），各地圍繞地方特色，產業布局側重點各有異同。萬聯證券歸納共同點，並劃分為3項：

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專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁】

（1）做強做大傳統支柱產業，加快傳統製造業升級轉型。

（2）培育壯大戰略性新興產業，積極布局新能源、新材料、醫藥生物、新一代信息技術、高端裝備製造等高科技產業，形成現代化產業集群

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