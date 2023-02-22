今年中國GDP增長兩大關鍵領域

中國經濟在2022年受疫情拖累，以及海外需求繼續回落等影響，令全年的GDP增長僅3%。對於2023年的GDP增長，市場的預期存分歧。

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廣發證券指出，對於今年中國GDP的增速，市場預測的差別較大。除出口和地產的趨勢仍待進一步觀察之外，另一原因是一些數據的統計特徵可能和直覺存在差異。比如2022年的GDP增速只有3%，2023年面對的不是一個常規基數；2022年四季度末疫情達峰，又進一步導致達峰所跨的兩個季度存在擾動。

消費行業 GDP貢獻變化彈性最大

今年GDP貢獻變化彈性最大的領域相信是消費和服務業，廣發證券以商務部監測的全國重點零售和餐飲企業銷售額增速，這一基數切換後的數據作為社零增長的標尺，再疊加服務類消費。居民人均服務消費支出2020-2021年兩年複合為4.2%。

按三種情景假設，預期居民消費支出由2022年的-0.2%上行至2023年的8.2%/8.7%/9.3%，對名義GDP增速的上拉分別為2.4/2.5/2.7個點。

地產貢獻 具直接及間接影響

另外，地產行業預期是變化較大的另一個領域。地產投資2022年處於-10%的深度負增區間。根據對經濟直接及間接的影響，二者合計地產投資產業鏈在名義GDP中佔比約為12.8%。以2023年悲觀/中性/樂觀三種情形給定地產投資-5%/0%/5%的增速水平，對名義GDP的上拉分別為0.6/1.3/1.9個點。

2023年GDP在支出法下的貢獻結構顯然是消費復甦、地產修復、出口放緩。按照季度環比歷史均值估算，則2023年全年出口同比-6.1%。根據2020年中國對出口的最終需求依賴度18.9%來計算，出口增速由2022年的7%降至2023年的-6.1%將拖累名義GDP下行2.5個點。這意味著年內居民消費支出的修復（上拉2.4/2.5/2.7個點）能夠基本對沖出口下行的影響，一個推論是地產修復斜率大致決定經濟修復彈性。

假設經濟其他需求部分不變，則地產投資修復至0%左右將拉動名義GDP由2022年的5.8%上行至7.1%，扣除1.3個點左右的平減指數，對應實際GDP增速5.8%。這框架下的預測結果亦高於目前5.5%的WIND一致預期。

報告來源：廣發證券

編輯：錢家鋒

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