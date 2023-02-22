今年中國GDP增長預測  看兩大領域表現

2022年中國經濟受疫情拖累，令全年的GDP增長僅3%，主要受內地防疫措施，以及海外需求繼續回落等影響。對於2023年的GDP增長，市場的預期存分歧。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

廣發證券指出，對於今年中國GDP的增速，市場預測的差別較大。除出口和地產的趨勢仍待進一步觀察之外，另一原因是一些數據的統計特徵可能和直覺存在差異。比如2022年的GDP增速只有3%，2023年面對的不是一個常規基數；2022年四季度末疫情達峰，又進一步導致達峰所跨的兩個季度存在擾動。

消費行業 GDP貢獻變化彈性最大

今年GDP貢獻變化彈性最大的領域相信是消費和服務業，廣發證券以商務部監測的全國重點零售和餐飲企業銷售額增速這一基數切換後的數據作為社零增長的標尺，再疊加服務類消費。居民人均服務消費支出2020-2021年兩年復合為4.2%。按三種情景假設，預期居民消費支出由2022年的-0.2%上行至2023年的8.2%/8.7%/9.3%，對名義GDP增速的上拉分別為2.4/2.5/2.7個點。

地產貢獻 具直接及間接影響

另外，地產行業預期是變化較大的另一個領域。地產投資2022年處於-10%的深度負增區間。根據對經濟直接及間接的影響，二者合計地產投資產業鏈在名義GDP中佔比約為12.8%。以2023年悲觀/中性/樂觀三種情形給定地產投資-5%/0%/5%的增速水平，對名義GDP的上拉分別為0.6/1.3/1.9個點。

2023年GDP在支出法下的貢獻結構顯然是消費復甦、地產修復、出口放緩。按照季度環比歷史均值估算，則2023年全年出口同比-6.1%。根據2020年中國對出口的最終需求依賴度18.9%來計算，出口增速由2022年的7%降至2023年的-6.1%將拖累名義GDP下行2.5個點。這意味著年內居民消費支出的修復（上拉2.4/2.5/2.7個點）能夠基本對沖出口下行的影響，一個推論是地產修復斜率大致決定經濟修復彈性。假設經濟其他需求部分不變，則地產投資修復至0%左右將拉動名義GDP由2022年的5.8%上行至7.1%，扣除1.3個點左右的平減指數，對應實際GDP增速5.8%。這框架下的預測結果亦高於目前5.5%的WIND一致預期。

報告來源：廣發證券

編輯：錢家鋒

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...