「百億補貼」拖累京東 跌到夠抵買未？摩通話唔值

市傳京東 （09618） 計劃推出規模達100億元（人民幣‧下同）的補貼活動，觸發股價大挫，現時股價迫近180元大關。投資者眼見高位回調近3成的京東，可能心思思撈貨，但摩根大通就直指「現價唔值！」

2月22日京東續挫3%，收報184元，股價反映未來12個月彭博綜合預測市盈率（PE）已不足17倍。摩根大通指出，如果京東還是以往投資者看好，盈利保持20%以上年均複合增長率（CAGR）的好公司，現時估值的確吸引。不過，「百億補貼」令京東盈利增長出現不確定性，就不能再以過去的定價去評京東。

▼ 點擊圖片放大 +2

摩根大通認為，京東加入「百億補貼」活動，表明公司今年將以降低利潤率為代價，換取更快的收入增長。因此，京東自身的利潤率及營利表現，以至中國電商行業整體的盈利前景，不確定性均有上升。

摩根大通續指，中國宏觀經濟轉弱令消費者對價格變得敏感，本就令京東面對更多競爭壓力。而如果京東今年的收入增長未達市場預期的中雙位數水平，公司可能會進一步減價促銷，令到收入及盈利增長難以平衡。

至於「百億補貼」的實際成效如何，摩根大通認為要用京東未來幾季的業績才能確認，也令股價短期缺乏明顯催化劑。相比之下，阿里巴巴 （09988） 估值較低，拼多多擁有更好的增長前景和盈利上行空間，兩間公司在未來數個季度的表現將跑贏京東。

百億補貼=燒錢賣平貨

內地電商行業中，拼多多及阿里巴巴 （09988） 也有「百億補貼」，主打商品定價全網最低，是面向低綫城市及價格敏感型消費者的促銷計劃。京東現正式加入此戰場，宣布《京東開放平台「買貴雙倍賠」服務規則》，於2月28日生效。 消費者購買標有此服務標識的商品後，若其訂單實付金額高於拼多多、天貓上同款商品的價格，消費者可在下單當天憑有效憑證申請與訂單實付金額雙倍差額的補償。

知情人士透露，京東是將「百億補貼」活動變為常態化，即為該頻道設成一級入口，且補貼商品覆蓋全品類，自營和POP（Platform Open Plan，特指第三方商家）商家都能參與其中。如此一來，便和拼多多的百億補貼活動無異。

摩根大通指出，投資者會擔心京東的「百億補貼」，是一次主動出擊、搶佔市場的舉措，還是因為被對手步步進迫，無奈祭出的防守策略。

事實上，京東主打的消費電子領域，縱有自營、零假貨的賣點，但拼多多實在平太多，一切賣點均顯得軟弱無力：

▼ 點擊圖片放大 +2

招商證券國際指出，京東「百億補貼」計劃將會影響利潤率。雖然不太可能發生，但該行也假設在最壞情況下，百億補貼費用一次付清且補貼不帶來盈利的話......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...