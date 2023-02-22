內房展望 行業景氣度仍低 融資困境谷底已過

2022年，內地房地產行業低迷，銷售深度下挫，投資跌幅持續擴大，融資萎縮嚴重。對於今年行業表現，惠譽博華預期今年內房企業見底，大多數房企的財務表現與信用質量已至谷底，預計不會迅速提升，但受益於融資環境邊際改善。

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去年疫情反復爆發引致的正常經濟活動受阻與房地產行業負面事件招致的間歇性衝擊，削弱了政策扶持成效，拖累房地產行業持續低迷。而密集政策支持下仍然頹勢不止，第4季中央監管層對房地產行業支持再度加碼，涉及供給、需求、融資等多方面。國務院重申房地產作為支柱產業的重要地位。目前全國多省市已經把提振住房消費納入2023年經濟發展總框架之中，預計短期內地產支持政策的完善和優化將更為迅速和多樣化。

居民信心復甦 政策發揮積極效應

消售方面，伴隨2023年初新冠疫情快速過峰，復工復產、復商復市等經濟活動回升步伐加快，居民信心逐漸恢復，同時力度空前的穩地產政策措施將合力發揮積極效應，惠譽博華預計年中時分房地產市場有望觸底企穩，但2023年全年銷售仍大概率處於下跌區間，跌幅在5%左右。

惠譽博華又預期，2023年重點二綫城市經濟復甦動能更強，居民收入預期與住房需求有望率先好轉，房價料將止跌企穩，但房價平台盤整期可能較長。

料全年銷售額仍跌5% 融資環境回暖

綜上所述，惠譽博華認為，2023年，宏觀經濟復甦與政策鼎力支持將合力推動房地產行業銷售緩慢企穩回升，但全年銷售金額大概率仍舊維持下跌，跌幅將有所收窄，預計在5%左右。伴隨民營房企再融資渠道次第重啟，行業融資環境將逐漸回暖至合理水平，將引領經營穩健的民營房企重歸土地市場，但投資更為謹慎，將更加聚焦於經濟發達的高能級城市與核心城市群；「保交樓」作為地方政府和房企的共同責任，將持續發力支撐房地產施工投資，預計全年行業投資增速將有所收窄甚至趨0。房企盈利普遍重挫，不同所有製房企的銷售與財務表現分化顯著擴大，民營房企下滑明顯，其償債能力更多依賴於自身再融資渠道的恢復。

惠譽博華對房地產開發行業的展望為「低景氣穩定」。這反映了短期內房地產行業景氣度仍將保持低位，銷售、投資增速仍然趨於承壓；大多數房企的財務表現與信用質量已至谷底，預計不會出現迅速提升，但受益於融資環境邊際改善，大多數房企的信用質量亦不會繼續惡化。

報告來源：惠譽博華

編輯：錢家鋒

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