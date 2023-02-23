財政預算案意外地減1000萬元以下物業印花稅，但真正減稅金額只是數萬元，對於樓價實際刺激作用有關，但心理上將有利加快樓市復甦。預算案關於首置印花稅減稅安排，大致有兩部份，一是將以往100元象徵式印花稅的覆蓋範圍，由200萬元以下擴大至300萬元以下，二是調整300萬至1008萬元物業的印花稅率及稅階。

不過，要留意現時樓價高企，定價低於300萬元的住宅單位根本少又之少，據代理數據300萬元以下放盤只佔整體放盤量1%，更多受惠的是政府以市價五折、六折出售資助房屋，措施對刺激居屋、綠置居銷情的幫助，恐怕更多於對私樓樓價的刺激。

同時，300萬至1008萬元之間的中細價樓印花稅，普遍實際減稅幅度亦只是數萬元，大致相當於樓價的1%至2%，對刺激入市作用有限。

雖然說減首置印花稅對樓市直接幫助有限，不但心理上始終會利好樓市。一方面反映政府高層思路傾向幫助市民置業，短期不會有「加辣」安排，甚至可以憧憬會不會有進一步放寬措施？

第二方面是，近期市況回暖，樓市處於復甦，乘著同期經濟復甦、加息周期見頂等因素，希望能夠放大減稅帶來的提振效果，加速樓價反彈。甚至可以憧憬未來會不會有進一步放寬措施？

記者：余敏欽



▲ 調整印花稅稅階 加快樓市復甦