PGIM：中國GDP今年料增5.7%

為了振興疫後經濟，中國政府已先後在地產、科技等行業作出政策轉向，未來若能繼續在基礎設施、房屋和家庭方面加力刺激，則今年GDP有望達到5.7%的增長。

市場似乎愈來愈難達成共識，對於中國經濟前景的預測亦不

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