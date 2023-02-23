PGIM：中國GDP今年料增5.7% 財金專欄 2023/02/23 分享： 分享： 為了振興疫後經濟，中國政府已先後在地產、科技等行業作出政策轉向，未來若能繼續在基礎設施、房屋和家庭方面加力刺激，則今年GDP有望達到5.7%的增長。 市場似乎愈來愈難達成共識，對於中國經濟前景的預測亦不 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 平安資管：ChatGPT投資分析合理 2023/02/22 平安資管：ChatGPT投資分析合理 陶冬：市場放棄通脹受控交易 2023/02/21 陶冬：市場放棄通脹受控交易 名家觀點 - 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 2023/02/20 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 施羅德：本輪經濟周期五大變化 2023/02/17 施羅德：本輪經濟周期五大變化 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 2023/02/16 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 中國 經濟 政治 科技行業 GDP 貿易戰 戰爭 科技戰