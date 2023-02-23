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安踏復甦 估值提升

財金專欄 2023/02/23

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財爺2023年繼續派發消費券，可以刺激本港消費。而內地同樣以刺激消費為重點，可以惠及消費股。安踏體育（02020）2022年第四季業務飽受疫情吹襲，全年盈利預期倒退，但展望2023年，業績可以復甦，可

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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