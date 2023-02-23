安踏復甦 估值提升 財金專欄 2023/02/23 分享： 分享： 財爺2023年繼續派發消費券，可以刺激本港消費。而內地同樣以刺激消費為重點，可以惠及消費股。安踏體育（02020）2022年第四季業務飽受疫情吹襲，全年盈利預期倒退，但展望2023年，業績可以復甦，可 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 2023/02/22 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 中字股實力談 - 中央要環保 北控水務追落後 2023/02/22 中央要環保 北控水務追落後 中字股實力談 - 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 2023/02/21 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 中字股實力談 - 內房現復甦 敏華增收入 2023/02/21 內房現復甦 敏華增收入 中字股實力談 - 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 2023/02/20 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 市盈率 體育用品股 中國國務院 國家統計局 Nike FILA 安踏體育（02020） 人民幣 瑞銀 板塊