財爺2023年繼續派發消費券，可以刺激本港消費。而內地同樣以刺激消費為重點，可以惠及消費股。安踏體育（02020）2022年第四季業務飽受疫情吹襲，全年盈利預期倒退，但展望2023年，業績可以復甦，可

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