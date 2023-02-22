2025大限迫近 日本加速搶人才 國際 22:27 2023/02/22 分享： 分享： 放寬簽證需求搶人才成為國際趨勢，日本最近推出新措施，新設特別高度人才制度，讓高端專才更容易獲得長期居留簽證，並計劃為世界百強大學畢業生提供待遇，方便他們在日本求職，態度如此積極，無他，當地少子化及人口老化太嚴重，唯有外求。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 2023/02/17 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 你可能感興趣 拜登訪基輔 背後的盤算 22:19 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 22:28 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 22:42 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 移民 政治 人口 新加坡 日本