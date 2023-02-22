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2025大限迫近 日本加速搶人才

國際 22:27 2023/02/22

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放寬簽證需求搶人才成為國際趨勢，日本最近推出新措施，新設特別高度人才制度，讓高端專才更容易獲得長期居留簽證，並計劃為世界百強大學畢業生提供待遇，方便他們在日本求職，態度如此積極，無他，當地少子化及人口老化太嚴重，唯有外求。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記 

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