2025大限迫近 日本加速搶人才

放寬簽證需求搶人才成為國際趨勢，日本最近推出新措施，新設特別高度人才制度，讓高端專才更容易獲得長期居留簽證，並計劃為世界百強大學畢業生提供待遇，方便他們在日本求職，態度如此積極，無他，當地少子化及人口老化太嚴重，唯有外求。

...