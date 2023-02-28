瑞信：中電澳業務疲軟 公用股選長建電能（持續更新）

美國通脹滑落的速度（點擊圖片放大），隨着聯儲局於2022年12月放慢加息步伐（點擊圖片放大）後，也見減速。雖然市場相信，聯儲局未必如去年般再採取較對上6次加息周期急勁的步伐（點擊圖片放大），但預期停止加息的月份不斷推後。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁】

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至截稿前，據利率期貨推算加息機率，市場料聯邦基金利率至少加息至6月，到達5.25至5.5厘區間，然後維持至今年底。既然息率續升，今年內減息機會近乎零，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），或是盈利有上升動力來推升每股派息要增長的收息股。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

－－－－－－－－－－－－－－－

2月28日：

【11：30】中電 （00002） 去年全年經調整營運盈利按年跌23%至76億元，瑞信最新發表的研究報告指，其主因是受澳洲營運虧損拖累；同時，受澳洲對冲合同的公允價值損失以及印度和中國的資產處置損失影響，淨利潤大跌至9億元，按年下降89%；較好消息是雖然盈利下降，但全年總股息按年持平，股息收益率5.6%。

不過，瑞信仍下調中電今、明兩年的每股盈利預測分別8至9%，主要反映澳洲業務疲軟等，並目標價相應由60元降至56元，投資評級維持「中性」。在香港公用股中，瑞信指傾向選擇長江基建 （01038） 及和電能實業 （00006） ，因為它們......

2月27日：

【19：00】資源股為經濟敏感度較高、價格較波動的收息股。花旗最新發表報告，將布蘭特油價2023及2024年預測，分別由每桶88及75美元，下調至80和72美元，並對中石油 （00857） 及中石化 （00386） 今、明兩年盈利預測調低5至14%，但仍維持對中石油H股「買入」及中石化H股「中性」的投資評級。

花旗將中石油H股目標價由......

【17：30】中電控股 （00002） 在2月27日中午收市後，公布截至去年底全年收入按年增19.9%至1,006.6億元，惟期內因澳洲業務錄得近52.7億元虧損，令集團盈利大跌近9成至9.2億元，表現遜於券商平均預測。

此外，雖然中電第四期中期股息維持1.21元不變，符合市場預期，但以此股息計，股息率不足6厘，以美國聯邦基金利率在今年內好大機會升至近6厘水平而言，中電股息實在欠吸引，更多分析詳見：【下一頁】

【15：45】熱門收息股之一的香港電訊 （06823） 上周公布去年全年營業額按年升0.5%至逾341.2億元，而股份合訂單位持有人應佔溢利按年只升1.9%至逾49億元。滙豐環境研究最新發表的研究報告，雖維持香港電訊「買入」的投資評級，但將香港電訊目標價由13.4元微降至13.2元。

滙豐環境研究指，香港電訊去年下半年的漫遊收入按年增6.1%，雖遜預期，但主要由於本港過遲放寬防疫措施，以及入境旅客數字偏低。滙豐環境研究預期，香港電訊今年受惠於入境旅客愈來愈多的情況下，估計今年漫遊收入將增長68%至約5.2億元，但仍較2019年的11億元少逾一半。

滙豐環境研究認為......

【12：15】內地及香港在2022年大部分時間採取較嚴格的防疫措施，難免對有內地業務的熱門收息股如香港地產及收租股帶來衝擊。高盛最新發表的報告指，新鴻基地產 （00016） 截至2022年12月底止的2023財年（年結日：6月底）上半財年每股盈利按年跌45%至約2.9元，雖較該行預期低30%，但表現遜預期主要由於期內香港發展項目入帳下降，以及內地投資物業在封城期間更為疲弱，並將新地目標價由121元輕微調升至122元。

高盛為反映新地上半財年業績，將其2023、2024及2025財年......

延伸閱讀：12股未來一周除淨 最高股息率逾9厘

【01：00】香港3間發鈔銀行之中，渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 在過去兩周公布的2022年業績，淨息差（NIM）擴闊幅度大過市場預期，並帶動淨利息收入勝預期，加上每股派息同樣高過市場預期，大大增加餘下的發鈔銀行中銀香港 （02388） 在3月下旬公布的業績憧憬。

更多中銀香港分析，詳見：【業績2大憧憬】【估值分析】

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

（請點擊圖片放大）

更多銀行股分析，詳見：【下一頁】

2月26日：

【18：00】ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） ，為少數股息率常於5厘附近的科技相關股份。聯想在2023財年（年結日：3月底）第三財季純利雖按年跌32%，但高盛日前發表的研究報告指，其倒退主要是由於收入下降，基本仍符合預期，並將聯想目標價由6.19元調升至7元，維持「中性」的投資評級。

高盛考慮到聯想的個人電腦庫存消化將持續到今年6月，而預計其2023財年第四財季的收入按年及按季比較仍為負數，惟在2024財年首財季按季轉正，之後的第二財季則按年轉正。

另外，基於聯想業績及集團對2023財年第四財季的指引，高盛上調聯想......

2月25日：

【00：15】屬傳統收息股的藍籌公用股中電控股 （00002） ，將於2月27日公布2022年全年業績，績前分析詳見：【下一頁】

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

（請點擊圖片放大）

2月24日：

【19：30】中資電訊股為穩健中不乏增長機遇的高息股，而摩根大通近日發表報告指，內地電訊股股價自去年11月以來急升23%至82%，原因是投資者對其高增長的雲業務、股息增長前景及潛在AI（人工智能）敞口等的興趣增加。

摩通認為，縱使中資電訊股經過一輪升浪後，行業估值仍然具有吸引力，料估值相當於......

更多關於2月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...