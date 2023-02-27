花旗降布油價今明年預測（持續更新）

美國通脹滑落的速度（點擊圖片放大），隨着聯儲局於2022年12月放慢加息步伐（點擊圖片放大）後，也見減速。雖然市場相信，聯儲局未必如去年般再採取較對上6次加息周期急勁的步伐（點擊圖片放大），但預期停止加息的月份不斷推後。

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延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

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至截稿前，據利率期貨推算加息機率，市場料聯邦基金利率至少加息至6月，到達5.25至5.5厘區間，然後維持至今年底。既然息率續升，今年內減息機會近乎零，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），或是盈利有上升動力來推升每股派息要增長的收息股。

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2月27日：

【19：00】資源股為經濟敏感度較高、價格較波動的收息股。花旗最新發表報告，將布蘭特油價2023及2024年預測，分別由每桶88及75美元，下調至80和72美元，並對中石油 （00857） 及中石化 （00386） 今、明兩年盈利預測調低5至14%，但仍維持對中石油H股「買入」及中石化H股「中性」的投資評級。

花旗將中石油H股目標價由......

【17：30】中電控股 （00002） 在2月27日中午收市後，公布截至去年底全年收入按年增19.9%至1,006.6億元，惟期內因澳洲業務錄得近52.7億元虧損，令集團盈利大跌近9成至9.2億元，表現遜於券商平均預測。

此外，雖然中電第四期中期股息維持1.21元不變，符合市場預期，但以此股息計，股息率不足6厘，以美國聯邦基金利率在今年內好大機會升至近6厘水平而言，中電股息實在欠吸引，更多分析詳見：【下一頁】

【15：45】熱門收息股之一的香港電訊 （06823） 上周公布去年全年營業額按年升0.5%至逾341.2億元，而股份合訂單位持有人應佔溢利按年只升1.9%至逾49億元。滙豐環境研究最新發表的研究報告，雖維持香港電訊「買入」的投資評級，但將香港電訊目標價由13.4元微降至13.2元。

滙豐環境研究指，香港電訊去年下半年的漫遊收入按年增6.1%，雖遜預期，但主要由於本港過遲放寬防疫措施，以及入境旅客數字偏低。滙豐環境研究預期，香港電訊今年受惠於入境旅客愈來愈多的情況下，估計今年漫遊收入將增長68%至約5.2億元，但仍較2019年的11億元少逾一半。

滙豐環境研究認為......

【12：15】內地及香港在2022年大部分時間採取較嚴格的防疫措施，難免對有內地業務的熱門收息股如香港地產及收租股帶來衝擊。高盛最新發表的報告指，新鴻基地產 （00016） 截至2022年12月底止的2023財年（年結日：6月底）上半財年每股盈利按年跌45%至約2.9元，雖較該行預期低30%，但表現遜預期主要由於期內香港發展項目入帳下降，以及內地投資物業在封城期間更為疲弱，並將新地目標價由121元輕微調升至122元。

高盛為反映新地上半財年業績，將其2023、2024及2025財年......

延伸閱讀：12股未來一周除淨 最高股息率逾9厘

【01：00】香港3間發鈔銀行之中，渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 在過去兩周公布的2022年業績，淨息差（NIM）擴闊幅度大過市場預期，並帶動淨利息收入勝預期，加上每股派息同樣高過市場預期，大大增加餘下的發鈔銀行中銀香港 （02388） 在3月下旬公布的業績憧憬。

更多中銀香港分析，詳見：【業績2大憧憬】【估值分析】

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更多銀行股分析，詳見：【下一頁】

2月26日：

【18：00】ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） ，為少數股息率常於5厘附近的科技相關股份。聯想在2023財年（年結日：3月底）第三財季純利雖按年跌32%，但高盛日前發表的研究報告指，其倒退主要是由於收入下降，基本仍符合預期，並將聯想目標價由6.19元調升至7元，維持「中性」的投資評級。

高盛考慮到聯想的個人電腦庫存消化將持續到今年6月，而預計其2023財年第四財季的收入按年及按季比較仍為負數，惟在2024財年首財季按季轉正，之後的第二財季則按年轉正。

另外，基於聯想業績及集團對2023財年第四財季的指引，高盛上調聯想......

2月25日：

【00：15】屬傳統收息股的藍籌公用股中電控股 （00002） ，將於2月27日公布2022年全年業績，績前分析詳見：【下一頁】

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2月24日：

【19：30】中資電訊股為穩健中不乏增長機遇的高息股，而摩根大通近日發表報告指，內地電訊股股價自去年11月以來急升23%至82%，原因是投資者對其高增長的雲業務、股息增長前景及潛在AI（人工智能）敞口等的興趣增加。

摩通認為，縱使中資電訊股經過一輪升浪後，行業估值仍然具有吸引力，料估值相當於......

更多關於2月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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