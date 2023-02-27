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高盛：新地上半財年受入帳減及封城影響 仍微升目標價（持續更新）

研究報告 12:16 2023/02/27

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美國通脹滑落的速度（點擊圖片放大），隨着聯儲局於2022年12月放慢加息步伐（點擊圖片放大）後，也見減速。雖然市場相信，聯儲局未必如去年般再採取較對上6次加息周期急勁的步伐（點擊圖片放大），但預期停止加息的月份不斷推後。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

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至截稿前，據利率期貨推算加息機率，市場料聯邦基金利率至少加息至6月，到達5.25至5.5厘區間，然後維持至今年底。既然息率續升，今年內減息機會近乎零，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），或是盈利有上升動力來推升每股派息要增長的收息股。

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－－－－－－－－－－－－－－－

2月27日：

【12：15】內地及香港在2022年大部分時間採取較嚴格的防疫措施，難免對有內地業務的熱門收息股如香港地產及收租股帶來衝擊。高盛最新發表的報告指，新鴻基地產 （00016） 截至2022年12月底止的2023財年（年結日：6月底）上半財年每股盈利按年跌45%至約2.9元，雖較該行預期低30%，但表現遜預期主要由於期內香港發展項目入帳下降，以及內地投資物業在封城期間更為疲弱，並將新地目標價由121元輕微調升至122元。

高盛為反映新地上半財年業績，將其2023、2024及2025財年......

【01：00】香港3間發鈔銀行之中，渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 在過去兩周公布的2022年業績，淨息差（NIM）擴闊幅度大過市場預期，並帶動淨利息收入勝預期，加上每股派息同樣高過市場預期，大大增加餘下的發鈔銀行中銀香港 （02388） 在3月下旬公布的業績憧憬。

更多中銀香港分析，詳見：【業績2大憧憬】【估值分析

（請點擊圖片放大）

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更多銀行股分析，詳見：【下一頁

2月26日：

【18：00】ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） ，為少數股息率常於5厘附近的科技相關股份。聯想在2023財年（年結日：3月底）第三財季純利雖按年跌32%，但高盛日前發表的研究報告指，其倒退主要是由於收入下降，基本仍符合預期，並將聯想目標價由6.19元調升至7元，維持「中性」的投資評級。

高盛考慮到聯想的個人電腦庫存消化將持續到今年6月，而預計其2023財年第四財季的收入按年及按季比較仍為負數，惟在2024財年首財季按季轉正，之後的第二財季則按年轉正。

另外，基於聯想業績及集團對2023財年第四財季的指引，高盛上調聯想......

2月25日：

【00：15】屬傳統收息股的藍籌公用股中電控股 （00002） ，將於2月27日公布2022年全年業績，績前分析詳見：【下一頁

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2月24日：

【19：30】中資電訊股為穩健中不乏增長機遇的高息股，而摩根大通近日發表報告指，內地電訊股股價自去年11月以來急升23%至82%，原因是投資者對其高增長的雲業務、股息增長前景及潛在AI（人工智能）敞口等的興趣增加。

摩通認為，縱使中資電訊股經過一輪升浪後，行業估值仍然具有吸引力，料估值相當於......

更多關於2月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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