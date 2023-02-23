揭財爺「減甜」加稅 背後思路

今年預算案，在政府財赤高企、儲備縮水下，俗稱派糖的紓困措施，金額也是3年以來最少，只有593億元，較去年1,091億元縮水約45%，但相對基層幾乎沒有「減糖」，中產和商界卻要「減甜」。

港府消息表示，3

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