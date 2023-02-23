揭財爺「減甜」加稅 背後思路 財金專欄 2023/02/23 分享： 分享： 今年預算案，在政府財赤高企、儲備縮水下，俗稱派糖的紓困措施，金額也是3年以來最少，只有593億元，較去年1,091億元縮水約45%，但相對基層幾乎沒有「減糖」，中產和商界卻要「減甜」。 港府消息表示，3 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 2023/02/22 Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 2023/02/21 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 有政戲 - 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 2023/02/20 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 有政戲 - 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 2023/02/17 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 有政戲 - 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 2023/02/16 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 傅流螢 疫情 經濟 香港 政治 陳茂波 紓困措施 博彩稅 財政預算案 利得稅