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聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？

財金猛人追蹤 13:07 2023/02/23

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美聯儲每年召開8次議息會議，會議紀要（Minutes）是對政策形成過程和政策背後邏輯的詳細說明，一般在會議3周後公布。總結最新（2月22日）公布的1月議息會議紀要有以下3點關鍵信息：

一是，美聯儲官員預期未來將有更多的加息（further increases）；

二是，幾乎全部與會者（almost all）贊成0.25厘幅度的加息，但有一些（a few）與會者更傾向於加0.5厘；

三是，不少（a number of）與會者認為金融環境的放松可能導致貨幣政策更趨於緊縮。

    點擊圖片放大

由利率期貨可見，目前市場預料2023年3月、5月和6月加息0.25厘的概率分別為76%、75.2%、57.8%，期貨市場隱含終端政策利率將在2023年7月達到5.37%，並將於12月減息0.25厘，這一加息路徑預測和終端利率較2022年底的金融市場預期已經顯著偏鷹。

內地券商廣發證券認為，整體而言......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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