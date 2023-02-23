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超額存款釋放效應 汪濤：評中國消費機遇

財金猛人追蹤 13:03 2023/02/23

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春節後就業、收入改善及超額儲蓄釋放，中國消費將迎來曙光？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期，內地的消費行為進一步恢復常態，而超額儲蓄更多釋放，或有助於支撑2024年或之後消費復甦。

    點擊圖片放大

瑞銀調研機構UBS Evidence Lab於最近進行「把脈消費」調查，以跟蹤消費者春節後的實際出行和支出情況、以及對未來的預期。

本次調查顯示工作穩定性是提振2023年消費最關鍵的因素，其次是經濟重啟和收入增長，而超額儲蓄的釋放也很重要。

汪濤指出：

「調查結果與我們的預期一致，受訪者計畫在今年僅花掉小部分超額儲蓄（均值22%；中位數12.5%），在一定程度上，因額外儲蓄在不同年齡和收入群體之間的分布不均。我們預計，隨着經濟重啟和勞動力市場復甦，收入反彈或是今年消費復甦最主要的驅動力，而儲蓄率下降或提振消費4至5個百分點。」

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專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

節後復工速度快於預期

總體而言，汪濤預計：

2023年中國居民消費名義增長率為10至11%，實際增長7.8%。消費行為進一步恢復常態和超額儲蓄更多釋放，或有助於支撑2024年及以後的消費復甦。

另一調查顯示……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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