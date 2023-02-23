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港股調整期近尾聲  盈利修復成轉向概念

研究報告 18:10 2023/02/23

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由2月以來，港股踏入調整，主要由於早前的上升後獲利考量，以及美國加息預期升温。有分析預期，在經濟持續回暖的背景下，港股中期走勢獲看好。

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強勁反彈後港股現調整 強美元港股受壓

恒指於2月以來已調整約7%，方正證券預期港股後續仍會調整。對於今次的調整，由於早前的漲幅較大，市場有一定的止盈需求。港股在歷次大跌結束後的反彈力度較其他指數更強。去年11月反轉行情啟動至今年1月底，恒指區間漲幅達到48.7%，在全球主要股指中排名第一，資金的獲利了結帶來一定的下行壓力。

另外，關鍵宏觀資料出爐，市場對美聯儲激進加息預期走強。本月3日和14日公佈的就業和物價資料顯示，美國通脹回落步伐不及預期，就業仍然強勁，市場對美國聯儲局繼續「鷹派」加息預期再起。美元指數上漲2%至104.2，強美元對港股形成一定的壓制。

對於港股的短期走向，從股權風險溢價（ERP）的視角觀察港股後續的可能調整幅度。在假設指數漲跌只受估值影響的前提下，恒指後續低位預計在20000點左右。

經濟回暖 企業盈利明顯改善

不過港股中期行情仍獲看好。2023年中國經濟將迎來全面復甦的態勢，在經濟持續回暖的背景下，上市公司盈利將明顯改善。從指標上看，作為和企業盈利關聯度最為密切的宏觀經濟指標，PPI同比已於去年10月轉負。從目前PPI的位置來看，當前已經進入到本輪盈利下行周期的中後期。

據以往經驗，港股市場在經濟復甦過程中有可能獲得更好的收益。上一輪經濟復甦的2016年和2017年，全A非金融盈利增速都超過了30%，這期間恒生指數持續跑贏上證綜指。

報告來源：方正證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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