阿里業績出爐 股神搭檔芒格：投資阿里是做過最錯的決定之一

阿里巴巴 (09988) 2022年12月底止季度(第四季)業績在2月23日晚間出爐,收入為2,477.6億元(人民幣,下同),按年增長2%;經營利潤為350.3億元,按年增長396%,主要由於數字媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少 224.3億元。

經調整 EBITA按年增長16% 至520.5億元;淨利潤為468.2億元;Non-GAPP淨利潤499.3億元,按年增長 12%。

著名價值投資者、股神巴菲特的投資拍檔芒格(Charlie Munger)早前在美國的訪談節目上表示,投資阿里巴巴是他做過最錯的決定之一。(one of the worst mistakes I ever made)

芒格最為人熟悉的,莫過於成為股神巴菲特的投資拍檔,但除了擔任巴郡的副董事長外,芒格亦透過自己旗下的公司Daily Journal投資不少公司。

2021年首度建倉阿里

其中,Daily Journal在2021年第一季首次買入阿里(ADR),其後,公司在2021年第三及第四季再度大手增持。

不過,Daily Journal在2022年首季大幅減持手上的阿里持倉,減持幅度達50.2%。截至2022年底,Daily Journal仍持有30萬股阿里ADR,佔Daily Journal整體持倉的15%。

Daily Journal買入阿里巴巴的股價變化,可點擊下圖查看。

▼ 點擊圖片放大

自2020年11月螞蟻集團取消上市後,阿里巴巴股價便自高位反覆下跌,Daily Journal在2021年首季首次買入阿里時,平均買入價為226.73美元。

Daily Journal在2021年第3季平均買入價為148.05美元;2021年第四季平均買入價為118.79美元,而2022年首季減倉5成時,平均減持價格為108.8美元。

在2022年10月,阿里巴巴股價曾一度跌至58.01美元的低位,其後,隨着中國改變防疫措施而回升,在今年1月一度反彈近1倍至121.3美元,不過,近日再度回落。

信奉價值投資的芒格和巴菲特並不主張短炒,除非公司前景改變、管理層變動等因素外,甚少作巨額的短綫投資,所以芒格2022年首季大手減持手上的阿里持倉,便成為市場上的焦點。

芒格在2月16日的訪談節目上表示,投資阿里巴巴是他做過最錯的決定之一(one of the worst mistakes I ever made)。

芒格承認,當初是被中國互聯網巨頭的頭銜所吸引,忘記了阿里巴巴實際上只是零售商,而互聯網產業的競爭很大,並非只是一門簡單的生意。

