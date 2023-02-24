阿里績後續跌 股神搭檔芒格：投資阿里是做過最錯的決定之一

阿里巴巴 （09988） 2022年12月底止季度（第四季）業績在2月23日晚間出爐，收入為2,477.6億元（人民幣，下同），按年增長2%；經營利潤為350.3億元，按年增長396%，主要由於數字媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少 224.3億元。

經調整 EBITA按年增長16% 至520.5億元；淨利潤為468.2億元；Non-GAPP淨利潤499.3億元，按年增長 12%。

著名價值投資者、股神巴菲特的投資拍檔芒格（Charlie Munger）早前在美國的訪談節目上表示，投資阿里巴巴是他做過最錯的決定之一。（one of the worst mistakes I ever made）

芒格最為人熟悉的，莫過於成為股神巴菲特的投資拍檔，但除了擔任巴郡的副董事長外，芒格亦透過自己旗下的公司Daily Journal投資不少公司。

2021年首度建倉阿里

其中，Daily Journal在2021年第一季首次買入阿里（ADR），其後，公司在2021年第三及第四季再度大手增持。

不過，Daily Journal在2022年首季大幅減持手上的阿里持倉，減持幅度達50.2%。截至2022年底，Daily Journal仍持有30萬股阿里ADR，佔Daily Journal整體持倉的15%。

Daily Journal買入阿里巴巴的股價變化，可點擊下圖查看。

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自2020年11月螞蟻集團取消上市後，阿里巴巴股價便自高位反覆下跌，Daily Journal在2021年首季首次買入阿里時，平均買入價為226.73美元。

Daily Journal在2021年第3季平均買入價為148.05美元；2021年第四季平均買入價為118.79美元，而2022年首季減倉5成時，平均減持價格為108.8美元。

在2022年10月，阿里巴巴股價曾一度跌至58.01美元的低位，其後，隨着中國改變防疫措施而回升，在今年1月一度反彈近1倍至121.3美元，不過，近日再度回落。

信奉價值投資的芒格和巴菲特並不主張短炒，除非公司前景改變、管理層變動等因素外，甚少作巨額的短綫投資，所以芒格2022年首季大手減持手上的阿里持倉，便成為市場上的焦點。

芒格在2月16日的訪談節目上表示，投資阿里巴巴是他做過最錯的決定之一（one of the worst mistakes I ever made）。

芒格承認，當初是被中國互聯網巨頭的頭銜所吸引，忘記了阿里巴巴實際上只是零售商，而互聯網產業的競爭很大，並非只是一門簡單的生意。

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