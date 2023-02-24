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【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰

國際 16:05 2023/02/24

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周五（24日）為俄烏戰爭一周年，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）本周發表國情咨文時，狠批西方挑起戰爭，而俄羅斯被逼使用武力來阻止戰爭。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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