【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 國際 16:05 2023/02/24 分享： 分享： 周五（24日）為俄烏戰爭一周年，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）本周發表國情咨文時，狠批西方挑起戰爭，而俄羅斯被逼使用武力來阻止戰爭。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 今日 【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 今日 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 今日 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 2023/02/23 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」 2023/02/23 英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」 你可能感興趣 【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 今日 09:05 【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 今日 08:35 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 今日 08:05 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 最新專欄文章 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 2023/02/18 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 2023/02/17 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 2023/02/11 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家 2023/02/10 各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 2023/02/04 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 地緣政治 軍事 國防 戰爭 波羅的海 烏克蘭 俄羅斯 普京