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港股調整到咩位？券商：恒指2個原因或低見......

研究報告 08:00 2023/02/24

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港股近期調整，恒指自1月底升到22700點水平後反覆回落，方正證券認為原因有二，而後市或低見2萬點，但中綫仍看好港股。

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方正證券從股權風險溢價（ERP）來看港股後續的可能調整幅度。該券商指，截至2月21日，恒生指數的ERP為6%（參考圖表）。在當前ERP水平下，若後續10年期到期收益率（Yield To Maturity，簡稱YTM）上升到前高位4.25厘，對應恒生指數市盈率下行空間約3%。在假設指數漲跌只受估值影響的前提下，恒指後續低點預計在20000點左右。

後市展望

方正表示，仍堅定看好港股的中綫行情。2023年內地經濟將迎來全面復甦的態勢，在經濟持續回暖的背景下，上市公司盈利將明顯改善。

從指標上看，作為和企業盈利關聯度最為密切的宏觀經濟指標，PPI按年變幅已於去年10月轉為負數。從目前PPI的水平來看，當前已進入本輪盈利下行周期的中後段。從歷史經驗看，港股市場在經濟復甦過程中或獲得更好收益。上一輪經濟復甦（2016年和2017年）期間，恒生指數都持續跑贏上證綜指。

2月出現較大回調的原因

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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