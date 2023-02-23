歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 國際 21:03 2023/02/23 分享： 分享： 英國的高通脹或快將結束，花旗出了一份報告，指國際能源價格下滑，預測到了今年底，英國通脹便會降至約2%左右。英國消費者價格指數（CPI）2021年5月升穿2%，到2022年10月見頂，若今年底便能重返正常水平，可謂來得快，去得更快。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 2025大限迫近 日本加速搶人才 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 你可能感興趣 2025大限迫近 日本加速搶人才 22:27 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 拜登訪基輔 背後的盤算 22:19 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 22:28 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 最新專欄文章 國金札記 - 2025大限逼近 日本加速搶人才 今日 2025大限逼近 日本加速搶人才 2025大限迫近 日本加速搶人才 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 國金札記 - 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/22 拜登訪基輔 背後的盤算 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 國金札記 - 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/21 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 政治 地緣政治 戰爭 天然氣 貨幣政策 加息 俄羅斯盧布 通脹