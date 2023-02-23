歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降

英國的高通脹或快將結束，花旗出了一份報告，指國際能源價格下滑，預測到了今年底，英國通脹便會降至約2%左右。英國消費者價格指數（CPI）2021年5月升穿2%，到2022年10月見頂，若今年底便能重返正常水平，可謂來得快，去得更快。

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