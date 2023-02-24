水泥業回暖 華新息吸引

港股繼續低位浮沉，國企指數牛熊綫爭持，但發出「死亡交叉」訊號，小心中資股調整未完，若然調整反而可留意2023年業績逆轉的股份，中央以三枝箭支持房企，預見房地產市場復甦，水泥需求可以回暖，華新水泥（

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