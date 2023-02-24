水泥業回暖 華新息吸引 財金專欄 2023/02/24 分享： 分享： 港股繼續低位浮沉，國企指數牛熊綫爭持，但發出「死亡交叉」訊號，小心中資股調整未完，若然調整反而可留意2023年業績逆轉的股份，中央以三枝箭支持房企，預見房地產市場復甦，水泥需求可以回暖，華新水泥（ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 2023/02/23 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 中字股實力談 - 安踏復甦 估值提升 2023/02/23 安踏復甦 估值提升 中字股實力談 - 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 2023/02/22 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 中字股實力談 - 中央要環保 北控水務追落後 2023/02/22 中央要環保 北控水務追落後 中字股實力談 - 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 2023/02/21 恒指失50綫 港股等牛熊綫吹起反彈號角（第四版） 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 建材水泥股 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 華新水泥（06655） 人民幣