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水泥業回暖 華新息吸引

財金專欄 2023/02/24

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港股繼續低位浮沉，國企指數牛熊綫爭持，但發出「死亡交叉」訊號，小心中資股調整未完，若然調整反而可留意2023年業績逆轉的股份，中央以三枝箭支持房企，預見房地產市場復甦，水泥需求可以回暖，華新水泥（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 建材水泥股 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 華新水泥（06655） 人民幣

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