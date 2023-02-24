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中金：美國通脹風險未解除

財金專欄 2023/02/24

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美國1月CPI通脹超預期，加上非農就業與消費數據強勁，引發市場對美聯儲持續緊縮的擔憂。10年期美債收益率持續回升，一度衝高至3.9%，美股三大股指波動加劇。資產表現的背後，反映了市場對美聯儲加息路徑及

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撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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