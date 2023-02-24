中金：美國通脹風險未解除 財金專欄 2023/02/24 分享： 分享： 美國1月CPI通脹超預期，加上非農就業與消費數據強勁，引發市場對美聯儲持續緊縮的擔憂。10年期美債收益率持續回升，一度衝高至3.9%，美股三大股指波動加劇。資產表現的背後，反映了市場對美聯儲加息路徑及 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 2023/02/23 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 平安資管：ChatGPT投資分析合理 2023/02/22 平安資管：ChatGPT投資分析合理 陶冬：市場放棄通脹受控交易 2023/02/21 陶冬：市場放棄通脹受控交易 名家觀點 - 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 2023/02/20 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 施羅德：本輪經濟周期五大變化 2023/02/17 施羅德：本輪經濟周期五大變化 經濟 美國 通脹 金融 加息 CPI 白宮 經濟衰退 PPI 美國財政部