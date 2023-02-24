星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 財金專欄 2023/02/24 分享： 分享： 香港開始復常，更與內地恢復通關，有財金界高層指不少因疫情從香港去了新加坡的專才，近來已逐漸回流香港；商界朋友則認為，預算案連出多招搶企業搶人才，吸客谷內需，香港必將轉勢。 有財金界高層向本欄表示，香港疫 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 2023/02/23 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 有政戲 - Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 2023/02/22 Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 2023/02/21 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 有政戲 - 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 2023/02/20 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 有政戲 - 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 2023/02/17 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 香港 新加坡 財政預算案 稅務 移民 陳茂波 綠色金融 利得稅 薪俸稅