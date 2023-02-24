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星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才

財金專欄 2023/02/24

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香港開始復常，更與內地恢復通關，有財金界高層指不少因疫情從香港去了新加坡的專才，近來已逐漸回流香港；商界朋友則認為，預算案連出多招搶企業搶人才，吸客谷內需，香港必將轉勢。

有財金界高層向本欄表示，香港疫

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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