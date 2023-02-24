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三大數據顯示新盤重回正軌

地產 12:00 2023/02/24

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自通關以來，樓市氣氛持續上揚，新盤亦漸趨暢旺，三大數據更印證新盤已逐步重回正軌，包括開盤量、推盤量，以及成交量。首先是開盤量，近期發展商推盤意欲明顯上升，自上周四(16日)起，過去8日已有3個新盤先後開價，包括藍田KOKO ROSSO、屯門NOVO LAND第2B期，以觀塘Bal Residence，以首張價單計算，3盤已涉及共290伙。

而一手市場，對上一次不足10日有最少3個新盤開價，已追溯至去年6月9至15日，當時長沙灣喜．揚、紅磡必嘉坊‧曦匯，以及九龍城24及26侯王道，先後推出首批合共106伙。

其次是推盤量，發展商賣樓量近期逐步回升，以今日(24日)為例，將有4個新盤展開銷售，發售伙數共175伙，是自2月9日一手市場有389伙開售以來，約2周最旺。

最後是成交量，新盤成交量持續回升，例如本月截至昨天，一手成交宗數已錄約600宗，不但已超上月全月506宗，若連同未來數日可供出售的單位，料全月成交量有望進一步攀高，並創去年8月錄2,044宗以來，約5個月最多。

無可否認，新盤市場正逐步回暖，惟樓市能否進一步升溫，要取決各盤銷情，未來全新盤的承接情況，可將為樓市的復元狀況帶來更多啟示。

記者：鄭達偉

三大數據顯示新盤重回正軌

欄名 : 樓市分析

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