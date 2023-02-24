3大因素支持 A股今年「春季躁動」可期待

內地A股一直有「春季躁動」的概念，指的是股票市場一般在1月至2月會有階段性上漲行情，本質上是日曆效應的一種。中泰證券分析指，現時內地經濟數據改善，加上A股估值仍然處於較低區間，股債收益差較為有利等因質，令今年A股春季躁動行情值得期待。

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數據反映，A股市場上的「春季躁動」行情主要體現在2月份上漲，2月上漲機會率是全年最高的。自2000年至2022年，萬得全A指數2月份上漲概率達到78%，遠高於其他月份，其次是11月。

A股市場在歷史上存在明顯的「春季躁動」行情。2010年以來，上證指數除了2022年「春季躁動」不明顯外，其餘年份均發生明顯的「春季躁動」行情，並且不少年份均有不錯的行情。

2010年以來，在「春季躁動」行情中，上證指數有6年的收益率超過10%，特別是2013年、2015年、2019年三年，上證指數在「春季躁動」的區間收益率均超過19%，2019年一度達到31.7%。因此，從歷史來看，A股市場的存在明顯的「春季躁動」行情。

從行情背後的邏輯來看，2月和11月上漲概率較高背後存在著事件驅動的影響，每年2月份之後是3月份的兩會，11月之後是每年的中央經濟工作會議，都是對未來經濟政策有方向性影響的重要會議，使得市場容易產生政策預期。

今年春季躁動行情值得期待的3大因素：

1. 基本面預期向好

從今年開年的綜合訊息來看，今年A股具備「春季躁動」條件，基本面預期向好。政策方面，疫情與地產相關政策已經在11月份前後陸續的出台。下一個關鍵的政策時間點或許將在地方兩會與中央兩會前後，屆時可能會有各地方以及全國的具體經濟目標與經濟支持政策的出台。

2. 內地經濟數據改善

地產政策的延續性（央行、銀保監會、住建部發聲），疫後生產端開工率及出行端客流量等高頻數據的周環比改善。

3. A股估值仍然處於較低區間

雖然四季度市場出現了顯著的反彈，但是當前市場估值位置仍然不高。在10月份的底部，市場估值一度曾經跌至了2020年4月份與2022年4月份疫情嚴重影響之下的水平，當前，股債收益差處於-1.5X 標準差附近，這一位置的有利程度。

報告來源：中泰證券

編輯：錢家鋒

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