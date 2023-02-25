南航重新起飛 今年料虧轉盈 財金專欄 2023/02/25 分享： 分享： 港股昨日下跌，恒生指數險守20000點和牛熊分界綫，但技術指標超賣以及北水積極入市，下周有望反彈。而內地逐步復常，新春長假掀起旅遊熱，航空業冷風應該回暖，南方航空（01055）1月載客量錄得一年多以來 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 2023/02/24 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 中字股實力談 - 水泥業回暖 華新息吸引 2023/02/24 水泥業回暖 華新息吸引 中字股實力談 - 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 2023/02/23 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 中字股實力談 - 安踏復甦 估值提升 2023/02/23 安踏復甦 估值提升 中字股實力談 - 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 2023/02/22 港股尋短期底 恒指反彈先睇209（第四版） 每股資產淨值 市盈率 市帳率 航空 客運量 貨運量 三一國際（00631） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 南方航空（01055）