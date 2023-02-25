南航重新起飛 今年料虧轉盈

港股昨日下跌，恒生指數險守20000點和牛熊分界綫，但技術指標超賣以及北水積極入市，下周有望反彈。而內地逐步復常，新春長假掀起旅遊熱，航空業冷風應該回暖，南方航空（01055）1月載客量錄得一年多以來

...