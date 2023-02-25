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南航重新起飛 今年料虧轉盈

財金專欄 2023/02/25

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港股昨日下跌，恒生指數險守20000點和牛熊分界綫，但技術指標超賣以及北水積極入市，下周有望反彈。而內地逐步復常，新春長假掀起旅遊熱，航空業冷風應該回暖，南方航空（01055）1月載客量錄得一年多以來

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 市盈率 市帳率 航空 客運量 貨運量 三一國際（00631） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 南方航空（01055）

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港交所趁低買 中期目標400元

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