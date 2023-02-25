中紀委長文點名 財經圈心旌搖動 財金專欄 2023/02/25 分享： 分享： 中共中央紀委國家監委網站突然刊發反腐長文，因其中數度點名金融、央企，在財金領域引起不同猜測，不僅有人指此文引致了股市下行，還有說這是金融和央企整頓的先聲。這篇文章背景何來，其實另有說法。 中紀委國家監委 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 機構改革要議 社會治理短板 2023/02/24 機構改革要議 社會治理短板 國情知聞 - 求破消費難題 「超額儲蓄」熱議 2023/02/23 求破消費難題 「超額儲蓄」熱議 國情知聞 - 慕尼黑針鋒相對 中美探尋「鬥而不破」 2023/02/22 慕尼黑針鋒相對 中美探尋「鬥而不破」 國情知聞 - 民營經濟新政 看五要六舉措 2023/02/21 民營經濟新政 看五要六舉措 國情知聞 - 從三人異動 看金融新局 2023/02/20 從三人異動 看金融新局 經濟 政治 金融 金融服務 人大政協兩會 人大政協 中紀委 中國