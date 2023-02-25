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中紀委長文點名 財經圈心旌搖動

財金專欄 2023/02/25

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中共中央紀委國家監委網站突然刊發反腐長文，因其中數度點名金融、央企，在財金領域引起不同猜測，不僅有人指此文引致了股市下行，還有說這是金融和央企整頓的先聲。這篇文章背景何來，其實另有說法。

中紀委國家監委

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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