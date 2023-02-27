安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖

安本亞洲股票投資總監金彪在接受《Money Times》專訪時表示，雖然港股的波動性踏入2月後增加，但總體仍看好今年後市表現，因為中國在經過3年疫情的低谷之後，相信今年經濟將出現反彈，對市場帶來利好。

「港股的估值不算高，對比其他主要國家指數的估值仍相對低，即使港股長期存在折讓。」

他認為，股市的第一階段的反彈已經結束，但對於第二階段的反彈仍有信心，主要受惠三大因素，包括︰1）疫情防控措施取消，帶動消費反彈、2）政府今年料大力刺激內需、3）中國仍有空間推寬鬆貨幣措施。

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由於內地去年底取消防疫封控措施，金彪認為，人們的流動性將逐漸回到2019年疫情前水平，並相信消費將繼續反彈。他續指，國家主席習近平在12月的講話中，已明確表示支持刺激內需，相信刺激內需為今年的大方向，估計3月4至5日舉行的兩會上，將有更多關於支持內需消費的措施出台。

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