工銀程實  薦內需熱點

工銀國際首席經濟學家、董事總經理、研究部主管程實指出，2030年中國名義GDP有望超過30萬億美元，內需前景看俏，而中國人務實的性格將利好基層消費，如體育鞋服、專業運動、健康飲食，以及服務消費等等。

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程實說：「2023年，中國經濟復甦加速推進，恢復和擴大消費擺在了優先位置，消費升級方興未艾，消費築基星火燎原，中國消費崛起吸引了全球投資者的目光。」

他認為中國作為世界第二大經濟體，擁有完整的產業體系和規模巨大的內需市場，消費增長的體量和潛力值得深入研究。雖然市場關注點更多聚焦於消費升級。程實認為伴隨着中國式內生增長模式的逐步確立，底層消費者的將會為內需築基，而「消費築基」將成為更顯著的行業趨勢。

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報告來源：工銀國際

編輯：陳文政

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