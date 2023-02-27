  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撐內房

財金 14:36 2023/02/27

分享：

分享：

中國人民銀行、中國銀保監會發布《關於金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《意見》的反饋截止時間為2023年3月26日。

意見圍繞住房租賃供給側結構性改革方向，以商業可持續為基本前提，重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，為租賃住房的投資、開發、運營和管理提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系，共17條。

    點擊圖片放大
    +2

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

主要內容包括：

《意見》共17條，圍繞住房租賃供給側結構性改革方向，以商業可持續為基本前提，重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，為租賃住房的投資、開發、運營和管理提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系。具體來看：

一是加強住房租賃信貸產品和服務模式創新

支持商業銀行向各類主體新建、改建長期租賃住房發放開發建設貸款，期限一般3年，最長不超過5年。


鼓勵商業銀行向符合條件的主體發放租賃住房團體購房貸款，期限最長不超過30年。


支持向自有產權的住房租賃企業發放住房租賃經營性貸款，允許經營性貸款置換開發貸款，期限最長不超過20年。


對向非自有產權的住房租賃企業發放的經營性貸款，期限最長不超過5年。


二是拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道

支持商業銀行發行用於住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業債券融資渠道，創新住房租賃擔保債券（Cover Bond），穩步發展房地產投資信托基金（REITs），引導各類社會資金有序投資住房租賃領域。

......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房危機

最新專欄文章

內房救兵真的來了？一文看清不動產私募新規
2023/02/25
內房救兵真的來了？一文看清不動產私募新規
內房見底未？最新數據似現曙光
2023/02/10
內房見底未？最新數據似現曙光
盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
2023/02/03
盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
2023/02/02
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
2022年房企拿地排行榜有何啟示？2023內房能翻身嗎？
2023/01/13
2022年房企拿地排行榜有何啟示？2023內房能翻身嗎？
內地物業 金融服務 物業 家居 產品 基金 REITS 債券 經濟 記者

上一篇文章

今年巴菲特股東大會有哪些看點？

下一篇文章

華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今年巴菲特股東大會有哪些看點？
今年巴菲特股東大會有哪些看點？
住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撐內房
住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撐內房
華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）
華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）
【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰
【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰
俄烏和談難度高 只能以戰止戰？
俄烏和談難度高 只能以戰止戰？
內房救兵真的來了？一文看清不動產私募新規
內房救兵真的來了？一文看清不動產私募新規