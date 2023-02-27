住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撑內房

中國人民銀行、中國銀保監會發布《關於金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《意見》的反饋截止時間為2023年3月26日。

意見圍繞住房租賃供給側結構性改革方向，以商業可持續為基本前提，重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，為租賃住房的投資、開發、運營和管理提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系，共17條。

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主要內容包括：

《意見》共17條，圍繞住房租賃供給側結構性改革方向，以商業可持續為基本前提，重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，為租賃住房的投資、開發、運營和管理提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系。具體來看：

一是加強住房租賃信貸產品和服務模式創新

支持商業銀行向各類主體新建、改建長期租賃住房發放開發建設貸款，期限一般3年，最長不超過5年。



鼓勵商業銀行向符合條件的主體發放租賃住房團體購房貸款，期限最長不超過30年。



支持向自有產權的住房租賃企業發放住房租賃經營性貸款，允許經營性貸款置換開發貸款，期限最長不超過20年。



對向非自有產權的住房租賃企業發放的經營性貸款，期限最長不超過5年。



二是拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道

支持商業銀行發行用於住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業債券融資渠道，創新住房租賃擔保債券（Cover Bond），穩步發展房地產投資信托基金（REITs），引導各類社會資金有序投資住房租賃領域。

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