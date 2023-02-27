今年巴菲特股東大會有哪些看點？

每年5月份第一個周六，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）年會召開，股神巴菲特（Warren Edward Buffett）和投資拍檔芒格（Charlie Munger）為全球投資者講述最新的投資理念和看法。

前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍指，自己過去7次參加巴菲特股東大會，如果今年能夠現場召開，也會再去現場，感受價值投資的魅力。

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專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁】

巴菲特致股東的信即將公布，屆時會確定今年是否召開巴菲特股東大會以及具體的時間地點。每年全球四萬多投資者像朝聖一樣，不遠萬里飛到美國中部小鎮奧馬哈，這本身就非常震撼。

對於今年巴菲特股東大會的看點，楊德龍認為至少有以下幾個：

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