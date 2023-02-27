華夏基金（香港）薦4投資方向

恒指上周回調未止，市場擔心港股升勢已完。本欄今次向華夏基金（香港）專家取經，分析港股行情及4個全年投資方向。華夏基金（香港）研究部主管、投資經理張鈞指出，過去十幾年以來，每次第一波上漲後，回調幅度大概是8%到15%。當下「回調的大部分壓力可能已釋放了」，再下跌的空間並不大。

張鈞分別以3個角度看港股：

（1）從恒指指數點看，前頂22700點與2016年6月及2012年9月水平相約，均非當時走勢頂部。參考當時恒指走勢（見下圖），2次回調後均可升穿前高位；

（2）估值角度，恒指前頂對應未來12個月展望的市盈率（PE）是2020年以來歷史平均值，而目前市盈率已跌至不到10倍，低於歷史平均值1倍標準差（見下圖）；

（3）資金走向，1月恒指平均換手率在0.26%，與歷史均值0.23%相近，而全月2.5萬億元成交額與歷史平均值差距也不大。這反映全球資本角度，總體配置依然偏低，沒有出現大規模回流。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

張鈞由此指出，港股早前的大反彈未有「炒過龍」︰

「恒指僅僅內部經濟、外部風險偏好極端環境中，進行第一波修復，並沒有隱含內涵對『內外環境都已經處於非常美好的那種狀態』的一個樂觀預期，這是香港市場的核心位置。」

他預計港股完成回調後具上升動力，包括中國經濟復甦、資金風險胃納上升及港股市場制度完善。

上述3個上升動力，至於張鈞提出4方面投資方向：

（1）中國經濟的復甦。各地推動重大項目個落地，春節後復工加快，因此基建固投的復甦比較確定，相關周期性行業具投資機會。

張鈞指出：「今年以來，政策對穩增長的動力是非常強的，1月份大家看到的信貸數據也是超預期的。」國家人行公布1月份信貸數據走強，1月新增人民幣貸款為4.9萬億元（人民幣‧下同），按年多增9,227億元。此外，社會融資規模增量6萬億元，按年同期少1,959億元。

此外，內地消費場景、醫療場景逐步恢復，張鈞舉例稱醫院就診量和手術量正不斷上升，部分手術量已回復到疫情前7至8成水平，「已經朝向著可能是2021年7月和8月份最好的時候，當時疫情影響比較少，某一些手術的手術量已恢復到7、8成水平了，而且我認為未來應該會逐步的向上。」

（2）中港通關後，香港入境旅客、地產價格回升，本地地產股、消費股和澳門博彩板塊也是「中國經濟復甦一條產品綫」。

（持續更新）

記者：鍾采餘、陳煒傑

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。