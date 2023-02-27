華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）

恒指上周回調未止，市場擔心港股升勢已完。本欄今次向華夏基金（香港）專家取經，分析港股行情及4個全年投資方向。華夏基金（香港）研究部主管、投資經理張鈞指出，過去十幾年以來，每次第一波上漲後，回調幅度大概是8%到15%。當下「回調的大部分壓力可能已釋放了」，再下跌的空間並不大。

張鈞分別以3個角度看港股：

（1）從恒指指數點看，前頂22700點與2016年6月及2012年9月水平相約，均非當時走勢頂部。參考當時恒指走勢（見下圖），2次回調後均可升穿前高位；

（2）估值角度，恒指前頂對應未來12個月展望的市盈率（PE）是2020年以來歷史平均值，而目前市盈率已跌至不到10倍，低於歷史平均值1倍標準差（見下圖）；

（3）資金走向，1月恒指平均換手率在0.26%，與歷史均值0.23%相近，而全月2.5萬億元成交額與歷史平均值差距也不大。這反映全球資本角度，總體配置依然偏低，沒有出現大規模回流。

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張鈞由此指出，港股早前的大反彈未有「炒過龍」︰

「恒指僅僅內部經濟、外部風險偏好極端環境中，進行第一波修復，並沒有隱含內涵對『內外環境都已經處於非常美好的那種狀態』的一個樂觀預期，這是香港市場的核心位置。」

他預計港股完成回調後具上升動力，包括中國經濟復甦、資金風險胃納上升及港股市場制度完善。

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第二版

上述3個上升動力，至於張鈞提出4方面投資方向：

（1）中國經濟的復甦。

各地推動重大項目個落地，春節後復工加快，因此基建固投的復甦比較確定，相關周期性行業具投資機會。

張鈞指出：「今年以來，政策對穩增長的動力是非常強的，1月份大家看到的信貸數據也是超預期的。」國家人行公布1月份信貸數據走強，1月新增人民幣貸款為4.9萬億元（人民幣‧下同），按年多增9,227億元。此外，社會融資規模增量6萬億元，按年同期少1,959億元。

此外，內地消費場景、醫療場景逐步恢復，張鈞舉例稱醫院就診量和手術量正不斷上升，部分手術量已回復到疫情前7至8成水平，「已經朝向著可能是2021年7月和8月份最好的時候，當時疫情影響比較少，某一些手術的手術量已恢復到7、8成水平了，而且我認為未來應該會逐步的向上。」

（2）中港通關後，香港入境旅客、地產價格回升，本地地產股、消費股和澳門博彩板塊也是「中國經濟復甦一條產品綫」

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第三版

至於第三、第四個貫穿全年的投資方向包括：產業升級/國產替代和ESG投資回歸。

（3）產業升級和國產替代。

中共中央政治局2月21日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必經之路；要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，爭取早日實現用中國自主的研究平台、儀器設備來解決重大基礎研究問題。

細分來看，張鈞認為科技、先進製造和醫藥中的創新板塊都有較好的投資機遇。

建立中國特色的估值體系後，優質上市國企的估值修復。張鈞指出，國企推出股權激勵和國企改革後，企業在與投資者的溝通，以及受股權激勵下釋放利潤的動力，均變得更為積極。

張鈞解釋上述兩個動力：

第一、與投資者的溝通變得明顯，更為積極。

第二、公司釋放利潤的動力變得更為積極，因為企業有股權激勵，對管理層也是有高度正面的推動。張鈞表示：「醫藥行業裏面不是個位數，還是有一些企業出現了這個特徵。」他相信未來大量金融、能源、電訊、基建、交運等國企也存在國企改革的投資機遇。

（4）港股環境、社會和管治（Environmental， Social and Governance，ESG）投資回歸。

企業對ESG報告的認受性需求日增，出現綠色證書泛濫情況，對於「漂綠」企業參差，張鈞表示美國有20多個州也立法限制了ESG投資，綠色證書，香港和內地相關ESG政策、法規和實踐標準，其實都是在逐步完善。

他表示，就算2022年整個金融投資行業出現資金大幅流出，ESG相關投資仍錄得淨流入，體現出ESG投資是長期方向。展望今年，他看好香港和內地逐步完善ESG相關的政策、法規和實踐標準，而上市公司及投資者都希望朝着更多ESG布局方向發展。

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