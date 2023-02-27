晉達：聚焦三大關鍵趨勢 迎接市場全新機遇

在能源轉型、去全球化、美國家庭去槓桿過程終結的影響下，加上多個政府在新冠疫情期間實施財政及貨幣政策，未來10年或將迎來全新周期。於塑造2023年及以後市場的強大趨勢中，投資者應聚焦下列三個關鍵趨勢。

鑒於通脹超出目標，全球各地現正採取歷來最全面的貨幣緊縮政策。自全球金融危機起，央行在推出常規及非常規政策時，均傾向避免債務償付成本升勢過急。就目前情況而言，債務水平上升與利息成本下降幾乎難以同時發生。

政府財政部門將備受壓力，急需開源節流，而利率上調則令政府壓縮預算。當政府不把這些成本計算在現有債務負擔數字內，便可有效引導市場把焦點放在中期政策上。

收緊貨幣政策將限制財政措施

預算更為緊縮或會令企業和投資者在未來被加徵稅項；政府動用開支以刺激增長的成本會上揚；緊縮政策亦增加資源分配衝突及政治兩極化的機會；而且收緊預算會使未來金融穩定性面臨更大風險。以上情況均意味著不明朗因素增加、周期性擴大及現金流波動加劇，風險資產估值則大幅回落。







地緣政治因素日趨重要，加上受多極化帶來的緊張局勢影響，供應鏈將持續走向地區化。一方面，除了中美的直接貿易外，與貨品相關的全球化已經傾向區內多於區際。如在1990年代初，北美吸納東亞35%的出口貨物，現時的數字卻在20%以下。而東亞佔本身區內的出口份額則逐年增長。

另一方面，亞洲國家正在消耗更多區內製造的產品，使全球化的整體指標在近年停滯不前。隨著亞洲國家在價值鏈向上移動，這是自然而然的結果。

以往依賴中美兩國龐大政治及貿易關係的跨國企業正開始另覓去路，建立「中國為中國」供應鏈和其他地區的供應鏈。投資者或可得益於不結盟地區（主要是亞洲）經濟體和小型股持倉。

俄烏戰爭使化石燃料的需求下滑，呈歷來最急劇跌勢，全球能源危機加速各地區的步伐，以不同的政策推進轉型。相信可以為投資者帶來機遇。而因應化石燃料需求下跌，商品供應方作出回應的機會甚微。

因此，相關商品的價格很可能會維持在較高水平，顯得矛盾。若投資於轉型資產，例如現牽涉大量碳排放但已制定可靠轉型計劃的公司，回報潛力或較為理想。

另外，潔淨能源融資成本方面，已發展經濟體與發展中經濟體之間的差距較大。新興市場的資本成本差距為9.0%至13.5%，先進經濟體及中國則為2.5%至5.5%。長遠來說，資本成本偏高不利好轉型，但就短期而言，卻可為投資者帶來機會。

三大關鍵趨勢迎市場新機遇

上述三個關鍵趨勢（財政政策限制、供應鏈進一步地區化、化石燃料需求下跌）將為投資者帶來全新環境，意味著在通脹高企及反覆、利率周期更為波動、資產相關性較高、估值多次下調，以及資本和資源密集周期的環境下，下個周期的市場領導者或將截然不同。投資者需把握這些持續多年的由上而下趨勢，方可從投資布局獲穩健回報。

作者：晉達資產管理

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