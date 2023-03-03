兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI

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瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
中國自去年12月起，以超市場預期的速度復常，而中國國家統計局日前發布2月份PMI數據（點擊圖片放大），遠超原已強勁預期，表明經濟活動持續加速。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，消費仍將是本年度中國增長的重要動力。
製造業PMI從2023年1月的50.1，升至2月的52.6，創2012年以來的新高。趙耀庭解釋：
非製造業數據方面，也超出預期：
總的來說：
目前，所有目光都聚焦在即將召開的「兩會」（即「中國人民政治協商會議」和「全國人民代表大會會議」）......
（詳細分析更新中）
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延伸閱讀：兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點