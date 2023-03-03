兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）

本文第一版提及，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭估計，「兩會」後，政策制定者可能將GDP增長目標定在「5%左右」（詳見本文第一版），但因PMI以至近期的活動數據令人鼓舞，而最終會超出「5%左右」的目標。

不過，對於能否恢復疫情前的周期性增長，趙耀庭認為仍是一個未知數，原因：

1月的私人貸款增長依然疲弱，尤其是家庭貸款和住房抵押貸款（按年增4.5%）。

另外，萬眾矚目的房地產市場今年的復甦情況如何，也有待觀察。

考慮到消費仍將持續引領復甦，在獲得更多經濟數據之前，政府不太可能會宣布激進的財政刺激措施。

長遠而言......

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【第一版刊於3月3日 07：01】

中國自去年12月起，以超市場預期的速度復常，而中國國家統計局日前發布2月份PMI數據（點擊圖片放大），遠超原已強勁預期，表明經濟活動持續加速。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，消費仍將是本年度中國增長的重要動力。

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製造業PMI從2023年1月的50.1，升至2月的52.6，創2012年以來的新高。趙耀庭解釋：

這主要是由於生產數據兩年來首次恢復擴張。

值得注意的是盡管全球商品需求放緩，出口定單量仍温和增長，說明在中國實施新冠疫情限制措施的3年裏，定單量大幅縮減。

需求有所擴大，供應商交付時間也大幅縮短。

非製造業數據方面，也超出預期：

政策制定者聚焦可能受基建推動的建築行業增長。

消費和服務業數據表明重新開放過後，「被抑制的需求」得到持續釋放。

總的來說：

各部門普遍錄得增長，較早期消費復甦稍顯落後的工廠數據顯著改善。

積極的數據證實了中國正在迅速恢復疫情前的常態，為在春節假期之後走勢漸弱的中國股市注入了一劑強心針。

預期消費仍將是本年度中國增長的重要動力。

自疫情爆發以來，中國家庭存款加速累積，關注這些超額儲蓄被充分利用的程度。

目前，所有目光都聚焦在即將召開的「兩會」（即「中國人民政治協商會議」和「全國人民代表大會會議」）......

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（詳細分析更新中）

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延伸閱讀：兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據

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