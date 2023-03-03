  • 23°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）

財金猛人追蹤 19:31 2023/03/03

分享：

分享：

本文第一版提及，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭估計，「兩會」後，政策制定者可能將GDP增長目標定在「5%左右」（詳見本文第一版），但因PMI以至近期的活動數據令人鼓舞，而最終會超出「5%左右」的目標。

不過，對於能否恢復疫情前的周期性增長，趙耀庭認為仍是一個未知數，原因：

  • 1月的私人貸款增長依然疲弱，尤其是家庭貸款和住房抵押貸款（按年增4.5%）。
  • 另外，萬眾矚目的房地產市場今年的復甦情況如何，也有待觀察。
  • 考慮到消費仍將持續引領復甦，在獲得更多經濟數據之前，政府不太可能會宣布激進的財政刺激措施。

長遠而言......

更多關於「兩會」的分析，詳見：【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月3日 07：01】

【第一版題：兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI】

中國自去年12月起，以超市場預期的速度復常，而中國國家統計局日前發布2月份PMI數據（點擊圖片放大），遠超原已強勁預期，表明經濟活動持續加速。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，消費仍將是本年度中國增長的重要動力。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

製造業PMI從2023年1月的50.1，升至2月的52.6，創2012年以來的新高。趙耀庭解釋：

  • 這主要是由於生產數據兩年來首次恢復擴張。
  • 值得注意的是盡管全球商品需求放緩，出口定單量仍温和增長，說明在中國實施新冠疫情限制措施的3年裏，定單量大幅縮減。
  • 需求有所擴大，供應商交付時間也大幅縮短。

非製造業數據方面，也超出預期：

  • 政策制定者聚焦可能受基建推動的建築行業增長。
  • 消費和服務業數據表明重新開放過後，「被抑制的需求」得到持續釋放。

總的來說：

  • 各部門普遍錄得增長，較早期消費復甦稍顯落後的工廠數據顯著改善。
  • 積極的數據證實了中國正在迅速恢復疫情前的常態，為在春節假期之後走勢漸弱的中國股市注入了一劑強心針。
  • 預期消費仍將是本年度中國增長的重要動力。
  • 自疫情爆發以來，中國家庭存款加速累積，關注這些超額儲蓄被充分利用的程度。

目前，所有目光都聚焦在即將召開的「兩會」（即「中國人民政治協商會議」和「全國人民代表大會會議」）......

    點擊圖片放大

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
2023/03/04
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
2023/03/03
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
2023/02/22
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
虎年處處通應驗 兔年又如何
2023/01/24
虎年處處通應驗 兔年又如何

你可能感興趣

兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
14:26 2023/03/04
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
20:27 2023/03/03
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
20:50 2023/02/22
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

最新專欄文章

景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
2023/02/08
景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）
2023/02/08
景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）
景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第三版）
2023/02/04
景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第三版）
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
2023/01/26
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
人大政協兩會 GDP PMI 國家統計局 經濟數據表現 中國市場

上一篇文章

兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）

下一篇文章

管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義
管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
【星級名家】曾淵滄：新世界值得期待（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：新世界值得期待（一文盡覽）
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差