俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 國際 21:55 2023/02/26 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發一周年，雙方至今未有任何停戰的意思，但戰爭始終要有終結的一天，戰爭要如何收科，確實令俄烏自身，以至一眾盟國或中立國費煞思量。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 2025大限迫近 日本加速搶人才 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 波音接印度大單 壟斷地位穩固 2023/02/15 波音接印度大單 壟斷地位穩固 你可能感興趣 2025大限迫近 日本加速搶人才 22:27 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 22:28 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 22:42 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 最新專欄文章 國金札記 - 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/24 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/23 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 國金札記 - 2025大限逼近 日本加速搶人才 2023/02/23 2025大限逼近 日本加速搶人才 2025大限迫近 日本加速搶人才 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 國金札記 - 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/22 拜登訪基輔 背後的盤算 地緣政治 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 制裁 頓巴斯 克里米亞