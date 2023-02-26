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俄烏和談難度高 只能以戰止戰？

國際 21:55 2023/02/26

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俄烏戰爭爆發一周年，雙方至今未有任何停戰的意思，但戰爭始終要有終結的一天，戰爭要如何收科，確實令俄烏自身，以至一眾盟國或中立國費煞思量。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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