預算案 調整首置印花稅的威力

政府調整首置印花稅稅階，對細價樓的刺激尤其顯著。從屯門NOVO LAND第2B期及藍田KOKO ROSSO，過去兩日的加推策略，以及定價取態，可見發展商對細單位的銷情亦具備信心。

KOKO ROSSO單日連環加推

1房單位加價1%至2%

NOVO LAND第2B期不加推3房

首先，在定價取態方面，藍田KOKO ROSSO過去周六(25日)，單日連環加推兩批共168伙，是自去年1月長沙灣映築後，再有新盤單日連環添食。

留意當中新加推的單位，加價情況較集中1房，如4號價單的6座23樓K室，實用面積310平方呎，價單定價706.8萬元，較2號價單同座低一層K室同面積1房，價單定價690.9萬元，高出2.3%，計及樓層因素，料加價逾1%。

反觀，部分2房單位定價卻未有調升，以4號價單的6座11樓B室為例，實用面積468平方呎，價單定價981.6萬元，較2號價單同座10樓B室價單定價978.7萬元，僅高0.3%，計及樓層因素，可算是原價加推。

KOKO ROSSO主打2房，2房供應較多，發展商定價要克制不難理解，但更重要是，由於調整首置印花稅稅階，對細單位帶來利好因素較大。例如600萬元單位，調整首置印花稅稅階後，可節省稅項25%，較900萬元單位慳稅約20%，比例為高，故此，項目可借助調整首置印花稅稅階，將加幅轉至細單位之上。

其次，在加推策略上，NOVO LAND第2B期，過去加推的2號及3號價單，包括56伙1房及150伙2房，折實價均低於660萬元，而在首張價單中曾推出的3房單位，在今次兩張價單中不復見，可反映發展商有意趁首置印花稅稅階的調整，先推受惠較大的細單位，從而推動銷情，再部署3房單位的銷售。