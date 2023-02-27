何時放寬口罩令 港府3大考量 財金專欄 2023/02/27 分享： 分享： 澳門今天起取消戶外口罩令，學校亦毋須戴口罩。香港又如何？多位建制中人估計，3月可逐步解除口罩令，先放寬戶外；但也有熟悉情況人士表示，港府一直評估情況，要留意3大因素。 流感屬關鍵 高峰期何時完結 全球其他 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 2023/02/24 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 有政戲 - 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 2023/02/23 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 有政戲 - Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 2023/02/22 Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 2023/02/21 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 有政戲 - 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 2023/02/20 財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 香港 口罩 李家超 陳茂波 民建聯 盧寵茂 林哲玄 梁熙 財政司