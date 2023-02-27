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何時放寬口罩令 港府3大考量

財金專欄 2023/02/27

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澳門今天起取消戶外口罩令，學校亦毋須戴口罩。香港又如何？多位建制中人估計，3月可逐步解除口罩令，先放寬戶外；但也有熟悉情況人士表示，港府一直評估情況，要留意3大因素。

流感屬關鍵 高峰期何時完結

全球其他

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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