巴菲特：如何讓股東富裕起來（「為偉大企業買單」第二版）

巴菲特:「我們未來的CEO必需用自己的錢買巴郡的股票,這將佔到他們淨資產的很大一部分。」

在通用電氣(GE.US)等大公司分拆為多個更專注於某個領域的業務時,巴菲特明確表示,他希望自己龐大的商業帝國能保持完整,越久越好。

巴菲特的長期合作夥伴查理.芒格本月回應了《巴倫周刊》一篇報導提出的質疑,報導稱,如果巴郡分拆這些業務,公司股價可能會上漲。芒格說,公司目前的結構對股東有利,他認為巴郡在「很長、很長一段時間內」都不會被分拆。巴菲特擁有公司的控制權,並可以指導如何處理他去世後的一些事情,因為他持有的股票比大多數股東持有的股票有更多投票權。

巴菲特在年度股東信中寫道,下任CEO必須將其淨資產很大一部分用於持有巴郡的股票,這樣就會和巴菲特一樣有動力讓股東富裕起來。

巴菲特2023股東信沒有說透的一句話:為偉大企業買單

巴菲特指出,股票「有效市場」只存在於教科書中,要關注公司長期利潤,重視股票分紅,但不必過分在意一筆投資的失敗。巴郡(Berkshire Hathaway)的成功,主要原因是搭上了「美國順風」,而非其他。

2月25日,巴菲特在巴郡官網公布每年一度的致股東公開信。

巴菲特稱,我和我的長期搭檔查理.芒格,我們的工作就是管理大量股東的儲蓄。

需要注意,我們持有股票是基於我們對企業長期經營業績的預期,而不是將其視為熟練買賣的工具。這一點很關鍵:查理和我不是選股,我們是選擇商業模式的人(Charlie and I are not stock-pickers; we are business-pickers.)。我們的投資目前只包括少數真正具有非凡經濟效益的企業。

如果還不明白,轉到2023年的《每日郵報》(Daily Journal)股東大會,聽下芒格怎麼說:

為偉大的企業買單,偉大的才是好的。

簡單的一句話,就把巴菲特想說的話勾勒了出來。

巴菲特在信中自己也舉了兩個例子 ... ...

