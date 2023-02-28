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巴菲特：如何讓股東富裕起來（「為偉大企業買單」第二版）

財金猛人追蹤 12:30 2023/02/28

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巴菲特：「我們未來的CEO必需用自己的錢買巴郡的股票，這將佔到他們淨資產的很大一部分。」

 

在通用電氣（GE.US）等大公司分拆為多個更專注於某個領域的業務時，巴菲特明確表示，他希望自己龐大的商業帝國能保持完整，越久越好。 
巴菲特的長期合作夥伴查理．芒格本月回應了《巴倫周刊》一篇報導提出的質疑，報導稱，如果巴郡分拆這些業務，公司股價可能會上漲。芒格說，公司目前的結構對股東有利，他認為巴郡在「很長、很長一段時間內」都不會被分拆。巴菲特擁有公司的控制權，並可以指導如何處理他去世後的一些事情，因為他持有的股票比大多數股東持有的股票有更多投票權。

巴菲特在年度股東信中寫道，下任CEO必須將其淨資產很大一部分用於持有巴郡的股票，這樣就會和巴菲特一樣有動力讓股東富裕起來。

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—————

巴菲特2023股東信沒有說透的一句話：為偉大企業買單

 

巴菲特指出，股票「有效市場」只存在於教科書中，要關注公司長期利潤，重視股票分紅，但不必過分在意一筆投資的失敗。巴郡（Berkshire Hathaway）的成功，主要原因是搭上了「美國順風」，而非其他。

2月25日，巴菲特在巴郡官網公布每年一度的致股東公開信。
巴菲特稱，我和我的長期搭檔查理．芒格，我們的工作就是管理大量股東的儲蓄。
需要注意，我們持有股票是基於我們對企業長期經營業績的預期，而不是將其視為熟練買賣的工具。這一點很關鍵：查理和我不是選股，我們是選擇商業模式的人（Charlie and I are not  stock-pickers； we are business-pickers.）。我們的投資目前只包括少數真正具有非凡經濟效益的企業。

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如果還不明白，轉到2023年的《每日郵報》（Daily Journal）股東大會，聽下芒格怎麼說：

為偉大的企業買單，偉大的才是好的。

簡單的一句話，就把巴菲特想說的話勾勒了出來。

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巴菲特在信中自己也舉了兩個例子 ... ...

詳細內容，登入詳閱。
 

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

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