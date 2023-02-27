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巴菲特2023股東信沒有說透的一句話：為偉大企業買單

財金猛人追蹤 07:00 2023/02/27

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巴菲特指出，股票「有效市場」只存在於教科書中，要關注公司長期利潤，重視股票分紅，但不必過分在意一筆投資的失敗。巴郡（Berkshire Hathaway）的成功，主要原因是搭上了「美國順風」，而非其他。

2月25日，巴菲特在巴郡官網公布每年一度的致股東公開信。
巴菲特稱，我和我的長期搭檔查理．芒格，我們的工作就是管理大量股東的儲蓄。
需要注意，我們持有股票是基於我們對企業長期經營業績的預期，而不是將其視為熟練買賣的工具。這一點很關鍵：查理和我不是選股，我們是選擇商業模式的人（Charlie and I are not  stock-pickers; we are business-pickers.）。我們的投資目前只包括少數真正具有非凡經濟效益的企業。

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如果還不明白，轉到2023年的《每日邮报》（Daily Journal）股東大會，聽下芒格怎麼說：

為偉大的企業買單，偉大的才是好的。

簡單的一句話，就把巴菲特想說的話勾勒了出來。

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巴菲特在信中自己也舉了兩個例子 ... ...

詳細內容，登入詳閱。
 

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★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

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