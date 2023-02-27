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內地客未全面回歸  勿過分憧憬

地產 12:00 2023/02/27

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中港全面通關約一個月，住宅成交量即時彈升。截至過去周日(26日)，本月一手交投約830宗，超越上月全月水平，同時間，二手成交量也回穩，作為大型屋苑的沙田第一城、牛頭角淘大花園及荔枝角美孚新邨，上半月成交量已超越1月同期，增長19%至38%。但成交量升溫之餘，過往常見的內地買家，卻沒有因通關大舉南下「爆買」港樓，購買力仍以本地客為主，樓市仍未全面重返疫情前水平。

據稅務局資料，可反映內地客入市情況的買家印花稅， 1月錄得34宗，較去年12月的35宗，下滑約2.9%，並創3個月新低。

而旅發局上周公布的1月份訪港旅客數字為例，該月內地遊客達27.9萬人，較去年12月的67,244人，按月大升達3倍，但相比本港疫情爆發前的2020年1月，該月內地旅客數量達253.6萬人，若相比今年1月份，相差達8倍之多。

除此之外，其實過去3年疫情爆發期間，內地設有嚴格出入境檢疫措施，對於外來人流及資金流，多少帶來打擊，某程度也影響自身的購買力。據國家統計局公布的去年GDP數據，按年增長為3%，雖勝預期的2.7%，惟仍屬近40年來次低水平，而作為一綫城市的廣東、北京，去年其GDP分別按年增長1.9%、0.7%，均顯著低於全國的增長3%。

過往在疫情前，本港屬內地客旅遊熱點之一，但以現階段情況而言，仍需一段長時間才可回復，若過分憧憬內地客效應，或有機會「睇錯市」，做錯決定。隨著春節假期結束，不少內地民眾已重回工作崗位，下一個長假期屬五‧一勞動節，屆時可留意內地客訪港數據，甚至實際買樓情況，有助進一步評估後市復常的速度。

李偉航
 

內地客未全面回歸  勿過分憧憬

欄名 : 樓市分析

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